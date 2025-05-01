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1 мая, 04:13

«Самый жалкий момент»: Пушков назвал главный страх Трампа по Украине

Пушков: Трамп не хочет повторения афганского провала в украинском конфликте

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп сменил вектор относительно участия Соединённых Штатов в конфликте на Украине из-за разочарования в итогах вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

В интервью журналу The Atlantic Трамп отметил, что завершение войны в Афганистане стало для Штатов «самым жалким моментом в её истории». Это высказывание, по мнению Пушкова, может свидетельствовать о глубоком воздействии неудачи в Афганистане на восприятие американским лидером внешней политики.

«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определённое влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине», — отметил Пушков.

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Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не планирует отказываться от роли посредника в усилиях по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, перспектива выхода Вашингтона маловероятна.

Тимур Хингеев
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