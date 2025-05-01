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Регион
30 апреля, 21:51

Келлог: США продолжат посредничество в урегулировании конфликта на Украине

Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg

Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg

Соединённые Штаты Америки не планируют отказываться от роли посредника в усилиях по урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Келлог ответил на вопрос о возможности выхода Вашингтона из переговорного процесса, подчеркнув, что такая перспектива маловероятна.

«Я так не думаю», — отметил Келлог.

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В этом же интервью Кит Келлог рассказал, что Киев согласился на перечень из 22 пунктов, предложенных США для мирного урегулирования конфликта с Россией, в том числе на территориальные уступки. Он также отметил, что Украина начала консультации по предложенному варианту прекращения огня.

Антон Голыбин
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