Киев согласен на территориальные уступки и ещё 21 условие США для завершения конфликта

Киев согласился на перечень из 22 пунктов, предложенный США в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News специальный представитель президента США Кит Келлог.

По словам Келлога, американская сторона готова признать часть территориальных претензий Москвы. Он также подчеркнул, что Украина готова признать утрату некоторых территорий де-факто, но не оформлять это юридически.

«Украинская сторона дала понять, что в случае заключения соглашения о прекращении огня каждая из сторон сохранит контроль над занимаемыми позициями. Именно такой формат обсуждается. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже начали консультации по этому варианту», — заявил Келлог.

Таким образом возможное перемирие может быть основано на текущей линии фронта — без немедленного возврата территорий и без юридической фиксации изменений границ. Это, по словам спецпредставителя, позволяет США и партнёрам двигаться в сторону деэскалации и потенциального заключения соглашения.