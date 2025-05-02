Трамп озвучил один из важнейших факторов успеха

Он отметил, что крайне важно по-настоящему любить свою работу, и признался, что редко встречал успешных людей, которые не получают удовольствия от своей деятельности. Трамп добавил, что работа должна приносить радость, словно развлечение, и пояснил, что именно удовольствие от процесса помогло ему добиться успеха в сфере недвижимости и шоу-бизнеса, о чём он рассказал во время прямой трансляции из Белого дома.