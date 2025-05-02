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2 мая, 05:13

Трамп озвучил один из важнейших факторов успеха

Трамп: Искреннее увлечение своим делом — один из главных ключей к успеху

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Алабамского университета, подчеркнул, что искреннее увлечение своим делом — один из главных ключей к успеху.

Он отметил, что крайне важно по-настоящему любить свою работу, и признался, что редко встречал успешных людей, которые не получают удовольствия от своей деятельности. Трамп добавил, что работа должна приносить радость, словно развлечение, и пояснил, что именно удовольствие от процесса помогло ему добиться успеха в сфере недвижимости и шоу-бизнеса, о чём он рассказал во время прямой трансляции из Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Америка сыграла решающую роль в разгроме нацисткой Германии 80 лет назад, сделав для победы намного больше других стран антигитлеровской коалиции. В связи с этим он объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне.

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Оксана Попова
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