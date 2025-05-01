Трамп раздал Зеленскому флеш-рояль — Минфин США о сделке по недрам

Владимир Зеленский получил на руки козырь после заключения сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Как заявил в эфире Fox Business министр финансов США Скотт Бессент, американский президент Дональд Трамп собственноручно поспособствовал этому.

«Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: «У вас нет козырей». И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль», — отметил Бессент.