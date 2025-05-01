Трамп раздал Зеленскому флеш-рояль — Минфин США о сделке по недрам
Бессент: Договор по недрам стал для Украины флеш-роялем в переговорах с Россией
Скотт Бессент. Обложка © X / Treasury Secretary Scott Bessent
Владимир Зеленский получил на руки козырь после заключения сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Как заявил в эфире Fox Business министр финансов США Скотт Бессент, американский президент Дональд Трамп собственноручно поспособствовал этому.
«Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: «У вас нет козырей». И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль», — отметил Бессент.
Чиновник подчеркнул, что украинская сторона теперь может использовать новые аргументы в диалоге с Кремлём, добавив, что отныне между Киевом и Вашингтоном «нет разногласий».
Напомним, США и Украина подписали соглашение, предоставляющее американцам привилегированный доступ к ряду ресурсов на территории Незалежной. В Белом доме ранее заявили, якобы сделка нацелена на то, чтобы Киев смог расплатиться с Вашингтоном, а сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов.