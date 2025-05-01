США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

Украина и США подписали соглашение, которое открывает американской стороне доступ к ряду природных ресурсов на украинской территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с документом.

«Соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Это было воспринято как важный шаг для укрепления доброжелательности Трампа по отношению к Киеву», — говорится в материале.

В американском Минфине отметили, что документ предусматривает создание специального фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в первую очередь в пользу США. Управление фондом останется за американской стороной. При этом США указали, что их будущая военная помощь Украине будет зачтена как вклад в этот фонд.