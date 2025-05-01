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30 апреля, 22:07

США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

США и Украина подписали сделку по ресурсам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kittirat roekburi

США и Украина подписали сделку по ресурсам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kittirat roekburi

Украина и США подписали соглашение, которое открывает американской стороне доступ к ряду природных ресурсов на украинской территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с документом.

«Соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Это было воспринято как важный шаг для укрепления доброжелательности Трампа по отношению к Киеву», — говорится в материале.

В американском Минфине отметили, что документ предусматривает создание специального фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в первую очередь в пользу США. Управление фондом останется за американской стороной. При этом США указали, что их будущая военная помощь Украине будет зачтена как вклад в этот фонд.

Келлог: США продолжат посредничество в урегулировании конфликта на Украине
Келлог: США продолжат посредничество в урегулировании конфликта на Украине

А ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа сообщил, что Киев согласился на перечень из 22 пунктов, предложенный Вашингтоном в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно списку, киевский режим готов признать утрату земель де-факто, но не де-юре.

Тимур Хингеев
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