«Расплатиться с США»: В Белом доме назвали цель ресурсной сделки с Киевом

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически является механизмом, посредством которого Киев будет возмещать Вашингтону затраты на оказанную поддержку. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Сделка предназначена для того, чтобы [Украина смогла] расплатиться с США», — заявил Миллер в разговоре с журналистами.