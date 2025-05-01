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1 мая, 15:01

«Расплатиться с США»: В Белом доме назвали цель ресурсной сделки с Киевом

Белый дом: Сделка по недрам нацелена на то, чтобы Киев заплатил США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически является механизмом, посредством которого Киев будет возмещать Вашингтону затраты на оказанную поддержку. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Сделка предназначена для того, чтобы [Украина смогла] расплатиться с США», — заявил Миллер в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул необходимость скорейшей реализации соглашения, поскольку это имеет решающее значение для возврата средств, вложенных налогоплательщиками США в поддержку Украины, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов.

NYT: Сделка с Украиной по металлам может не принести большой прибыли США
NYT: Сделка с Украиной по металлам может не принести большой прибыли США

Напомним, Вашингтон и Киев заключили соглашение о добыче природных ресурсов на Украине. США получат первоочередное право на покупку украинской продукции. Важно отметить, что соглашение не включает гарантий безопасности для Украины.

Алиса Хуссаин
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