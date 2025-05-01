Нет гарантий безопасности: В Раде разнесли условия сделки с США по ресурсам

Соглашение между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых предполагает риски для украинской стороны, среди которых бюджетные потери, ослабление контроля над ресурсами и отсутствие гарантий безопасности. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своих соцсетях.

По словам депутата, «есть риск потери части бюджетных доходов», так как половина поступлений от новых лицензий на природные ресурсы будет перечисляться в фонд. Это снизит потенциальные доходы бюджета Незалежной на долгие годы. Также Железняк подчеркнул, что после заключения сделки украинской стороне будет ограничен контроль над природными ресурсами.

«Приоритетные права фонда по инвестициям и покупке природных ресурсов могут существенно ограничить возможности Украины выбирать наиболее выгодные коммерческие условия и партнёров», — отметил он.

Депутат Рады также указал на пункт соглашения, ограничивающий финансовую самостоятельность Украины. Он пояснил, что хотя стране гарантированы свободная конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу, в случае экономического кризиса введение временных ограничений возможно. Однако, по его словам, эти меры «должны быть согласованы с США», и Украина при этом «обязана компенсировать фонду все убытки».

Среди рисков, перечисленных нардепом, оказались и существенные правовые ограничения, а также доминирование условий США. Он указал, что страна фактически теряет возможностб самостоятельно определять правила игры в своей законодательной среде, особенно в вопросах инвестиций и природных ресурсов.