После подписания соглашения о ресурсах с Украиной Соединённые Штаты планируют продать Киеву оружие на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post.

Новые поставки оружия в Киев будут осуществляться на коммерческой основе, в отличие от предыдущих случаев. Конкретные виды вооружения, которые Украина получит от Штатов, не разглашаются. Отмечается, что это первое разрешение на такую операцию с момента, как Дональд Трамп стал президентом США.

Неясно, будет ли задействован механизм соглашения по редкоземельным металлам, который даёт возможность рассматривать военную поддержку Соединённых Штатов как вклад в общий инвестиционный фонд с Украиной.