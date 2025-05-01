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1 мая, 08:02

Трамп одобрил поставку оружия Украине на сумму $50 млн

Kyiv Post: США хотят продать Киеву оружие на $50 млн после ресурсной сделки

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

После подписания соглашения о ресурсах с Украиной Соединённые Штаты планируют продать Киеву оружие на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post.

Новые поставки оружия в Киев будут осуществляться на коммерческой основе, в отличие от предыдущих случаев. Конкретные виды вооружения, которые Украина получит от Штатов, не разглашаются. Отмечается, что это первое разрешение на такую операцию с момента, как Дональд Трамп стал президентом США.

Неясно, будет ли задействован механизм соглашения по редкоземельным металлам, который даёт возможность рассматривать военную поддержку Соединённых Штатов как вклад в общий инвестиционный фонд с Украиной.

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Напомним, что ночь на 1 мая Вашингтон и Киев достигли соглашения о природных ресурсах. США отметили, что их будущая военная помощь Украине будет засчитана как вклад в фонд. Трамп уже оценил сделку по природным ресурсам, благодаря которой Вашингтон получит свыше 350 миллиардов долларов.

Алиса Хуссаин
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