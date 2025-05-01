«Трамп доломал»: Медведев объяснил соглашение по ископаемым между США и Украиной
Медведев: Трамп доломал Киев расплачиваться за помощь США полезными ископаемыми
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале высказал мнение, что президент США Дональд Трамп подорвал киевский режим, вынудив его расплачиваться за американскую военную помощь национальными ресурсами. По его словам, за поставки оружия Украине придётся отдавать свои природные богатства, что лишь ускорит угасание страны.
«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны», — сказано в посте.
Также Медведев отметил, что на фоне происходящих событий американский Сенат планирует наложить новые санкции на Россию.
Ранее Life.ru сообщил, что Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам. Теперь у США появится доступ к полезным ископаемым, расположенным на территории Украины. При этом киевские власти отметили, что по-прежнему сохранят контроль над всеми ресурсами на территории страны.