Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале высказал мнение, что президент США Дональд Трамп подорвал киевский режим, вынудив его расплачиваться за американскую военную помощь национальными ресурсами. По его словам, за поставки оружия Украине придётся отдавать свои природные богатства, что лишь ускорит угасание страны.