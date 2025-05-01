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1 мая, 01:19

Украина сохранит контроль над металлами, несмотря на сделку с США

Вице-премьер Свириденко: Киев сохранит контроль над металлами после сделки с США

Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Контроль над всеми полезными ископаемыми на украинской территории останется за Киевом. Об этом заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко после подписания соглашения с США.

По словам Свириденко, документ гарантирует, что все ресурсы на территории Украины и в территориальных водах принадлежат только Киеву. Государство самостоятельно решает, где и какие ресурсы добывать, а недра остаются в собственности страны.

«Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине», — подчеркнула Свириденко в своём заявлении.

Вице-премьер также добавила, что такие компании как «Укрнафта» и «Энергоатом» останутся в собственности страны.

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Ранее Life.ru писал, что США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам. Оно предоставляет Америке привилегированный доступ к инвестиционным проектам по разработке ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и газ. В Минфине США отметили, что соглашение предусматривает создание фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в пользу Вашингтона, а управление фондом останется за американской стороной.

Антон Голыбин
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