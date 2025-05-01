Президент США Дональд Трамп сообщил, что достигнутое с Киевом соглашение по редкоземельным металлам позволит Вашингтону получить свыше 350 миллиардов долларов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsNation.

По словам Трампа, договорённость охватывает поставки редкоземельных элементов, которые он назвал одним из ключевых природных активов Украины. Он уточнил, что озвученная сумма сопоставима с объёмом поддержки, оказанной Незалежной администрацией Джо Байдена, включая как финансовую помощь, так и военное снабжение.

В том же интервью Трамп упомянул свою встречу с Владимиром Зеленским, состоявшуюся в Ватикане. По его словам, он дал понять главарю киевского режима, что заключение такого соглашения было бы крайне важным шагом. По его словам, РФ превосходит Украину как в численности, так и в военном потенциале.