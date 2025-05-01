Трамп заявил, что соглашение с Украиной принесёт США миллиарды долларов
Трамп оценил сделку по редкоземельным ресурсам на Украине в 350 млрд долларов
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп сообщил, что достигнутое с Киевом соглашение по редкоземельным металлам позволит Вашингтону получить свыше 350 миллиардов долларов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsNation.
По словам Трампа, договорённость охватывает поставки редкоземельных элементов, которые он назвал одним из ключевых природных активов Украины. Он уточнил, что озвученная сумма сопоставима с объёмом поддержки, оказанной Незалежной администрацией Джо Байдена, включая как финансовую помощь, так и военное снабжение.
В том же интервью Трамп упомянул свою встречу с Владимиром Зеленским, состоявшуюся в Ватикане. По его словам, он дал понять главарю киевского режима, что заключение такого соглашения было бы крайне важным шагом. По его словам, РФ превосходит Украину как в численности, так и в военном потенциале.
Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Документ также предусматривает создание специального фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в первую очередь в пользу США.