День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 03:14

Трамп заявил, что соглашение с Украиной принесёт США миллиарды долларов

Трамп оценил сделку по редкоземельным ресурсам на Украине в 350 млрд долларов

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп сообщил, что достигнутое с Киевом соглашение по редкоземельным металлам позволит Вашингтону получить свыше 350 миллиардов долларов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsNation.

По словам Трампа, договорённость охватывает поставки редкоземельных элементов, которые он назвал одним из ключевых природных активов Украины. Он уточнил, что озвученная сумма сопоставима с объёмом поддержки, оказанной Незалежной администрацией Джо Байдена, включая как финансовую помощь, так и военное снабжение.

В том же интервью Трамп упомянул свою встречу с Владимиром Зеленским, состоявшуюся в Ватикане. По его словам, он дал понять главарю киевского режима, что заключение такого соглашения было бы крайне важным шагом. По его словам, РФ превосходит Украину как в численности, так и в военном потенциале.

Украина сохранит контроль над металлами, несмотря на сделку с США
Украина сохранит контроль над металлами, несмотря на сделку с США

Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Документ также предусматривает создание специального фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в первую очередь в пользу США.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar