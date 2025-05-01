NYT: Сделка с Украиной по металлам может не принести большой прибыли США
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Добыча редкоземельных ресурсов Украины, ставших частью сделки с США, не принесёт мгновенной прибыли и потребует долгих лет, предупреждает The New York Times. По оценке издания, ожидания экс-президента Трампа о баснословном богатстве могут не оправдаться, а процесс извлечения ресурсов окажется затяжным и сложным. Кроме того, пока неясно, как соглашение будет реализовано на практике.
Ранее газета Washington Post отмечала, что истинная стоимость украинских редкоземельных запасов остаётся загадкой. Процесс их добычи и переработки — трудоёмкий, экологически сложный и потребует строительства масштабной инфраструктуры. Оценить необходимые инвестиции и рентабельность проекта пока невозможно, что ставит под сомнение экономическую выгоду.
Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Договорённость охватывает поставки редкоземельных элементов, которые он назвал одним из ключевых природных активов Украины.