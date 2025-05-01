NYT: Сделка с Украиной по металлам может не принести большой прибыли США

Добыча редкоземельных ресурсов Украины, ставших частью сделки с США, не принесёт мгновенной прибыли и потребует долгих лет, предупреждает The New York Times. По оценке издания, ожидания экс-президента Трампа о баснословном богатстве могут не оправдаться, а процесс извлечения ресурсов окажется затяжным и сложным. Кроме того, пока неясно, как соглашение будет реализовано на практике.

Ранее газета Washington Post отмечала, что истинная стоимость украинских редкоземельных запасов остаётся загадкой. Процесс их добычи и переработки — трудоёмкий, экологически сложный и потребует строительства масштабной инфраструктуры. Оценить необходимые инвестиции и рентабельность проекта пока невозможно, что ставит под сомнение экономическую выгоду.