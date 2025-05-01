«Худшая сделка в жизни»: На Западе не оценили соглашение Трампа по природным ресурсам
Профессор Малинен о соглашении Трампа по ресурсам Украины: Худшая сделка
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Сделка президента США Дональда Трампа по природным ресурсам Украины может стать самой неудачной, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Вероятная цена редкоземельных ресурсов вызывает споры, а для их добычи и обработки могут потребоваться больше вложения.
«Вполне вероятно, что Трамп только что подписал худшую сделку в своей жизни», — написал Малинен на своей странице в соцсети X.
Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Договорённость охватывает поставки редкоземельных элементов, которые он назвал одним из ключевых природных активов Украины.