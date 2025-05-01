«Худшая сделка в жизни»: На Западе не оценили соглашение Трампа по природным ресурсам

Сделка президента США Дональда Трампа по природным ресурсам Украины может стать самой неудачной, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Вероятная цена редкоземельных ресурсов вызывает споры, а для их добычи и обработки могут потребоваться больше вложения.

«Вполне вероятно, что Трамп только что подписал худшую сделку в своей жизни», — написал Малинен на своей странице в соцсети X.