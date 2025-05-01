«Политический фейерверк»: Политолог подвёл итоги первых 100 дней правления Трампа
Эксперт Казаков: Трамп пытается перезагрузить США, но пока безрезультатно
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Президент США Дональд Трамп пытается сделать так, чтобы «заржавевшая» за десятилетия американская система перезапустилась. Первые 100 дней его правления — это политический фейерверк. Об этом сообщил политолог Александр Казаков в беседе с радио «Комсомольская правда».
«Скучно никому не было, в том числе самому Трампу. Он оттягивается по полной программе. Многие говорят о революции или контрреволюции Трампа», — сказал эксперт.
По его словам, глава Белого дома уже запустил несколько невиданных ранее процессов в США. Плодов его труды пока не принесли, однако он продолжает бунтовать против устоявшейся за десятилетия системы, чтобы вновь завести её мотор.
А вот в МИД РФ считают, что Трамп всё-таки успел кое-что сделать за первые 100 дней своего президентства. Посол по особым поручениям Мирошник отметил, что главное достижение главы Белого дома — это стремление к диалогу по Украине.