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1 мая, 10:30

«Политический фейерверк»: Политолог подвёл итоги первых 100 дней правления Трампа

Эксперт Казаков: Трамп пытается перезагрузить США, но пока безрезультатно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп пытается сделать так, чтобы «заржавевшая» за десятилетия американская система перезапустилась. Первые 100 дней его правления — это политический фейерверк. Об этом сообщил политолог Александр Казаков в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Скучно никому не было, в том числе самому Трампу. Он оттягивается по полной программе. Многие говорят о революции или контрреволюции Трампа», — сказал эксперт.

По его словам, глава Белого дома уже запустил несколько невиданных ранее процессов в США. Плодов его труды пока не принесли, однако он продолжает бунтовать против устоявшейся за десятилетия системы, чтобы вновь завести её мотор.

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А вот в МИД РФ считают, что Трамп всё-таки успел кое-что сделать за первые 100 дней своего президентства. Посол по особым поручениям Мирошник отметил, что главное достижение главы Белого дома — это стремление к диалогу по Украине.

Владимир Озеров
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