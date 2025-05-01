«Политический фейерверк»: Политолог подвёл итоги первых 100 дней правления Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается сделать так, чтобы «заржавевшая» за десятилетия американская система перезапустилась. Первые 100 дней его правления — это политический фейерверк. Об этом сообщил политолог Александр Казаков в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Скучно никому не было, в том числе самому Трампу. Он оттягивается по полной программе. Многие говорят о революции или контрреволюции Трампа», — сказал эксперт.

По его словам, глава Белого дома уже запустил несколько невиданных ранее процессов в США. Плодов его труды пока не принесли, однако он продолжает бунтовать против устоявшейся за десятилетия системы, чтобы вновь завести её мотор.