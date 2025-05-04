Трамп заявил о возможной отправке войск США в Гренландию
Президент США Дональд Трамп отметил, что при определённых обстоятельствах он может направить американские войска для захвата Гренландии.
«Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определённо может», — ответил он в интервью телеканалу NBC News.
Трамп подчеркнул, что США «очень сильно» нуждаются в Гренландии для обеспечения международной безопасности.
Ранее американский президент высказал мнение, что Вашингтон может добиться контроля над Гренландией. Трамп не исключает, что это произойдёт без военного вмешательства, но оставляет за собой возможность рассмотреть разные варианты.