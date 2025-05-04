Трамп заявил о возможной отправке войск США в Гренландию

Президент США Дональд Трамп отметил, что при определённых обстоятельствах он может направить американские войска для захвата Гренландии.

«Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определённо может», — ответил он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп подчеркнул, что США «очень сильно» нуждаются в Гренландии для обеспечения международной безопасности.