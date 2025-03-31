«Мы сами определяем наше будущее»: В Гренландии жёстко ответили Трампу
Премьер Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров
Новый премьер-министр автономной территории Йенс-Фредерик Нильсен жёстко отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Соединённым Штатам. В своём обращении в социальных сетях он подчеркнул, что остров не является предметом торгов и никогда не перейдёт под контроль другой страны.
«Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем наше будущее», — подчеркнул Нильсен.
Ранее президент США выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся получить контроль над Гренландией, предположив, что это может произойти без военного вмешательства. Однако он оставил за собой все варианты, заявив, что ничего не исключено.
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