«Мы сами определяем наше будущее»: В Гренландии жёстко ответили Трампу

Новый премьер-министр автономной территории Йенс-Фредерик Нильсен жёстко отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Соединённым Штатам. В своём обращении в социальных сетях он подчеркнул, что остров не является предметом торгов и никогда не перейдёт под контроль другой страны.

«Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем наше будущее», — подчеркнул Нильсен.