В Сети выставили на продажу свадебное платье первой леди США Мелании Трамп
На eBay продают свадебное платье Мелании Трамп за 3,8 миллиона рублей
Дональд Трамп женился на Мелании Кнавс в 2005 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Соединенные Штаты
На eBay продают свадебное платье супруги президента США Мелании Трамп. Продавец утверждает, что наряд она приобрела у первой леди в 2011 году за 70 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей). Соответствующий товар появился на сайте платформы.
Объявление о продаже платья. Фото © eBay
Женщина добавила новый слой атласа к низу платья и несколько вышитых деталей сверху. Кроме того, был добавлен новый слой ткани к задней части наряда и бретелям. За подлинное платье продавец просит всего 45 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
В 2005 году Малания вышла замуж за новоизбранного американского лидера Дональда Трампа в платье от британского дизайнера Джона Гальяно. Наряд был оформлен кристаллами Swarovski и длинным шлейфом.
Ранее стилисты разглядели скрытые послания в нарядах первой леди США Мелании Трамп. Супруга президента США сменила образ и приехала в Конгрессе послушать речь мужа в шерстяном комплекте от Dior тёмно-серого оттенка за 5500 долларов (около 490 тысяч рублей). Разбор образа опубликовал Life.ru.