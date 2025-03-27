В Сети выставили на продажу свадебное платье первой леди США Мелании Трамп

На eBay продают свадебное платье супруги президента США Мелании Трамп. Продавец утверждает, что наряд она приобрела у первой леди в 2011 году за 70 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей). Соответствующий товар появился на сайте платформы.

Объявление о продаже платья. Фото © eBay

Женщина добавила новый слой атласа к низу платья и несколько вышитых деталей сверху. Кроме того, был добавлен новый слой ткани к задней части наряда и бретелям. За подлинное платье продавец просит всего 45 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

В 2005 году Малания вышла замуж за новоизбранного американского лидера Дональда Трампа в платье от британского дизайнера Джона Гальяно. Наряд был оформлен кристаллами Swarovski и длинным шлейфом.