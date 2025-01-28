Мелания Трамп выложила фото в статусе первой леди США и потеряла почти миллион подписчиков

Первая леди США Мелания Трамп выложила официальную фотографию-портрет, презентующую её в качестве новой хозяйки Белого дома. Пост был опубликован в её аккаунте в соцсети.

Супруга американского президента Дональда Трампа, как и вся композиция в чёрно-белых тонах, выглядит строго. Всем своим серьёзным внешним видом и пронзающим взглядом она даёт понять, что игры демократов кончились и отсюда начинается её время. Ей лишь остаётся кулаком постучать по столу, как Кевин Спейси в «Карточном домике». Вероятно, за кадром она такую возможность не упустила.

Кстати, 900 000 пользователей решили от неё после этой фотографии отписаться. В Instagram* на её аккаунт были подписаны 4,1 миллиона человек, а спустя 14 часов после публикации подписчиков осталось 3,2 миллиона. А ещё пост набрал уже почти 14 тысяч комментариев, где её называют «самой умной», «потрясающей», «стильной» и прочими эпитетами, которые Меланию наверняка порадовали.

«Вау, просто вау. Какая женщина! Слава Богу, класс и элегантность снова в Белом доме», — написал один из пользователей.

Ранее американские СМИ писали, что Мелания Трамп планирует заняться съёмками фильма о жизне первой леди США в Белом доме. Ради этого она даже собирается со всеми своими вещами туда переехать, хотя во время первого президентского срока своего мужа Дональда Трампа она жила отдельно.