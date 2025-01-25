Тайны Белого дома: СМИ узнали о планах Мелании Трамп снять фильм
DM: Мелания Трамп планирует снять документальный фильм о жизни в Белом доме
Дональд Трамп и его супруга Мелания. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания намерена снять документальный фильм о жизни в Белом доме. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Авторы материала уточнили, что первая леди переезжает в Белый дом с целой съёмочной группой. До неё подобного не делала ни одна супруга американских лидеров. По информации издания, кинолента будет транслироваться на стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является Джефф Безос. Бизнесмен присутствовал на инаугурации Трампа 20 января.
«Стриминговый сервис выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов за права на фильм», — указано в статье.
Причём большая часть суммы достанется самой Мелании, так как она выступает в роли продюсера. Кроме того, авторы статьи отмечают, что супруга республиканца полностью переедет в Белый дом. Во время первого президентского срока политика Мелания не жила с Трампом.
Напомним, что 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой республиканец официально вступил в должность президента США. На этом мероприятии появилась и его жена Мелания Трамп, чей наряд был весьма примечательным из-за шляпки, закрывающей глаза первой леди. Такой головной убор даже помешал политику поцеловать супругу в щёку. Многие сравнили наряд Мелании с образом героини старухи Шапокляк. Однако в Госдуме отметили, что супруга Трампа прекрасно вписалась в роль идеальной первой леди. По словам депутата Михаила Делягина, она напоминает главную героиню сериала «Карточный домик» – Клэр Андервуд.