Тайны Белого дома: СМИ узнали о планах Мелании Трамп снять фильм

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания намерена снять документальный фильм о жизни в Белом доме. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Авторы материала уточнили, что первая леди переезжает в Белый дом с целой съёмочной группой. До неё подобного не делала ни одна супруга американских лидеров. По информации издания, кинолента будет транслироваться на стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является Джефф Безос. Бизнесмен присутствовал на инаугурации Трампа 20 января.

«Стриминговый сервис выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов за права на фильм», — указано в статье.

Причём большая часть суммы достанется самой Мелании, так как она выступает в роли продюсера. Кроме того, авторы статьи отмечают, что супруга республиканца полностью переедет в Белый дом. Во время первого президентского срока политика Мелания не жила с Трампом.