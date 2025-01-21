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Регион
21 января, 14:00

Останина из Госдумы жёстко пресекла разговорчики о влиянии Мелании Трамп на политику

Депутат Останина: Жена президента США не должна оказывать влияния на политику

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина считает, что 54-летняя первая леди США Мелания Трамп не должна оказывать никакого влияния на политику Белого дома. Таким мнением российский парламентарий поделилась в беседе с Life.ru.

Останина из Госдумы жёстко пресекла разговорчики о влиянии Мелании Трамп на политику. Видео © Life.ru

«Жена Трампа не должна играть роль в политике, роль в политике играет президент. Все остальное — это прикладное. Главное — это та политика, которую будет проводить этот человек по отношению к нашей стране, а ничего хорошего я не жду», — сказала Останина.

Несмотря на то что многие сравнили наряд жены республиканца с образом старухи Шапокляк, депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Мелания прекрасно вписалась в роль идеальной первой леди. По его мнению, она напоминает главную героиню сериала «Карточный домик» – Клэр Андервуд. А по мнению стилиста Ольги Ким, ДНК стиля женя Трампа — это жёстко начерченные линии, силуэтные платья, пальто с чётко очерченным силуэтом, без мягких линий. Образ, который выбрала Мелания на церемонию инаугурации, соответствует этому стилю. В прошлый раз у неё был жизнерадостный «аутфит», сейчас — более строгий. По словам стилиста, возможно, она хочет донести определённый политический «месседж».

«Шляпа Шапокляк» помешала Трампу поцеловать жену Меланию на инаугурации, но он не сдался
«Шляпа Шапокляк» помешала Трампу поцеловать жену Меланию на инаугурации, но он не сдался
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Wikipedia/ Wikipedia

Александр Мартынов
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