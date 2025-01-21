Останина из Госдумы жёстко пресекла разговорчики о влиянии Мелании Трамп на политику

«Жена Трампа не должна играть роль в политике, роль в политике играет президент. Все остальное — это прикладное. Главное — это та политика, которую будет проводить этот человек по отношению к нашей стране, а ничего хорошего я не жду», — сказала Останина.

Несмотря на то что многие сравнили наряд жены республиканца с образом старухи Шапокляк, депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Мелания прекрасно вписалась в роль идеальной первой леди. По его мнению, она напоминает главную героиню сериала «Карточный домик» – Клэр Андервуд. А по мнению стилиста Ольги Ким, ДНК стиля женя Трампа — это жёстко начерченные линии, силуэтные платья, пальто с чётко очерченным силуэтом, без мягких линий. Образ, который выбрала Мелания на церемонию инаугурации, соответствует этому стилю. В прошлый раз у неё был жизнерадостный «аутфит», сейчас — более строгий. По словам стилиста, возможно, она хочет донести определённый политический «месседж».