Стилисты разглядели скрытые послания в нарядах первой леди США Мелании Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа сменила образ и приехала в Конгрессе послушать речь мужа в шерстяном комплекте от Dior тёмно-серого оттенка за 5500 долларов (около 490 тысяч рублей). Наши коллеги из kp.ru разобрали образ первой леди Америки Мелании со стилистами.

Жакет с шарфом, имитирующим лацканы и юбка-карандаш были созданы креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри. Необычное впечатление больше всего произвёл шарф, заправленный за ремень. Костюм, который выбрала Мелания, изготовлен из гибкого материала, что добавляет образу мягкости. В таком наряде она «исполняет роль» первой леди, задача которой — поддерживать своего супруга и представлять традиционные ценности.

«Очень интересно наблюдать, как Мелания ловко жонглирует своими образами. Серый цвет, как и синий, вызывает доверие у окружающих. Не зря они легли в основу делового дресс-кода во всём мире», — заявила стилист Наталья Токарева.

Обновление в одежде Мелании довольно заметно. К примеру, на приёме для губернаторов в Белом доме 23 февраля она появилась в чёрном смокинге с атласными лацканами от Dolce&Gabbana.

«Это может говорить о том, что в ближайшем будущем Мелания может взять на себя больше представительских обязанностей или появиться на политической арене», — рассказала стилист Анна Скороходова.

До этого первая леди приезжала в бежевой «тройке» с галстуком. В таком наряде она присутствовала на совещании в Капитолии, посвященном борьбе с фейковыми новостями в социальных сетях.