Стилисты разглядели скрытые послания в нарядах первой леди США Мелании Трамп
Мелания Трамп в Конгрессе. Обложка © Getty Images / Andrew Harnik / Staff
Супруга президента США Дональда Трампа сменила образ и приехала в Конгрессе послушать речь мужа в шерстяном комплекте от Dior тёмно-серого оттенка за 5500 долларов (около 490 тысяч рублей). Наши коллеги из kp.ru разобрали образ первой леди Америки Мелании со стилистами.
Жакет с шарфом, имитирующим лацканы и юбка-карандаш были созданы креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри. Необычное впечатление больше всего произвёл шарф, заправленный за ремень. Костюм, который выбрала Мелания, изготовлен из гибкого материала, что добавляет образу мягкости. В таком наряде она «исполняет роль» первой леди, задача которой — поддерживать своего супруга и представлять традиционные ценности.
«Очень интересно наблюдать, как Мелания ловко жонглирует своими образами. Серый цвет, как и синий, вызывает доверие у окружающих. Не зря они легли в основу делового дресс-кода во всём мире», — заявила стилист Наталья Токарева.
Обновление в одежде Мелании довольно заметно. К примеру, на приёме для губернаторов в Белом доме 23 февраля она появилась в чёрном смокинге с атласными лацканами от Dolce&Gabbana.
«Это может говорить о том, что в ближайшем будущем Мелания может взять на себя больше представительских обязанностей или появиться на политической арене», — рассказала стилист Анна Скороходова.
До этого первая леди приезжала в бежевой «тройке» с галстуком. В таком наряде она присутствовала на совещании в Капитолии, посвященном борьбе с фейковыми новостями в социальных сетях.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мелания Трамп планирует снять фильм о жизни в Белом доме. Документальным кино будет заниматься целая съёмочная группа. До первой леди подобного не делала ни одна супруга американских лидеров. Кинолента будет транслироваться на стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является Джефф Безос.