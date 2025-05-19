Путин говорит с Трампом из детской музыкальной школы. Ролдугин назвал идеальный саундтрек для беседы
Юнашев: Путин проводит разговор с Трампом из детской музыкальной школы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Президент России Владимир Путин проводит свой разговор с президентом США Дональдом Трампом из детской музыкальной школы. Об этом заявил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. Он отметил, что до своей резиденции глава государства доехать никак не успевал.
В коридорах учреждения журналист встретил известного музыканта, виолончелиста, народного артиста России Сергея Ролдугина, который пофантазировал какое бы музыкальное произведение он подобрал в качестве саундтрека для переговоров двух лидеров. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Ролдугин назвал идеальный саундтрек для разговора Путина и Трампа. Видео © «Юнашев LIVE»
«Первый концерт Чайковского, самое начало. Это сразу отвечает на все вопросы: что такое Россия, что такое талант, какое место Россия занимает в мире», — ответил Ролдугин.
Напомним, начало разговора Путина и президента США было запланировано на 17:00 по московскому времени. Также в графике главы государства значилось заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сириусе. Кроме того, президент должен посетить новую музыкальную школу, где юные музыканты представят творческие номера.