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Регион
19 мая, 14:42

Путин говорит с Трампом из детской музыкальной школы. Ролдугин назвал идеальный саундтрек для беседы

Юнашев: Путин проводит разговор с Трампом из детской музыкальной школы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин проводит свой разговор с президентом США Дональдом Трампом из детской музыкальной школы. Об этом заявил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. Он отметил, что до своей резиденции глава государства доехать никак не успевал.

В коридорах учреждения журналист встретил известного музыканта, виолончелиста, народного артиста России Сергея Ролдугина, который пофантазировал какое бы музыкальное произведение он подобрал в качестве саундтрека для переговоров двух лидеров. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Ролдугин назвал идеальный саундтрек для разговора Путина и Трампа. Видео © «Юнашев LIVE»

«Первый концерт Чайковского, самое начало. Это сразу отвечает на все вопросы: что такое Россия, что такое талант, какое место Россия занимает в мире», — ответил Ролдугин.

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Напомним, начало разговора Путина и президента США было запланировано на 17:00 по московскому времени. Также в графике главы государства значилось заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сириусе. Кроме того, президент должен посетить новую музыкальную школу, где юные музыканты представят творческие номера.

Александр Юнашев
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