Путин говорит с Трампом из детской музыкальной школы. Ролдугин назвал идеальный саундтрек для беседы

Президент России Владимир Путин проводит свой разговор с президентом США Дональдом Трампом из детской музыкальной школы. Об этом заявил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. Он отметил, что до своей резиденции глава государства доехать никак не успевал.

В коридорах учреждения журналист встретил известного музыканта, виолончелиста, народного артиста России Сергея Ролдугина, который пофантазировал какое бы музыкальное произведение он подобрал в качестве саундтрека для переговоров двух лидеров. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Ролдугин назвал идеальный саундтрек для разговора Путина и Трампа. Видео © «Юнашев LIVE»