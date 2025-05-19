Вэнс назвал причину телефонного разговора Трампа и Путина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что мирные переговоры по Украине находятся в застое. По его словам, это является причиной планируемого телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп) будет говорить по телефону,» — сказал Вэнс в разговоре с журналистами.