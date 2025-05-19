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19 мая, 14:02

Вэнс назвал причину телефонного разговора Трампа и Путина

Вэнс: Трамп поговорит с Путиным из-за тупика в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что мирные переговоры по Украине находятся в застое. По его словам, это является причиной планируемого телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп) будет говорить по телефону,» — сказал Вэнс в разговоре с журналистами.

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Напомним, что сегодня, 19 мая, на 17:00 по московскому времени назначены телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США. Этот разговор станет первым после их беседы 18 марта, в ходе которой обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, ситуация на Ближнем Востоке и актуальные аспекты российско-американских отношений. Разговор пройдёт с учётом стамбульских переговоров, заявили в Кремле.

Наталья Демьянова
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