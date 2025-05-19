Раскрыт главный страх Киева перед разговором Путина и Трампа
CNN: Киев опасается, что Путин и Трамп разработают собственный мирный план
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото. © ТАСС / AP
Власти Украины опасаются, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора разработают собственный мирный план. Об этом пишет CNN
«Трамп и Путин, похоже, уже разделяют непоколебимую убеждённость в том, что только они обладают личным авторитетом и навыками, необходимыми для урегулирования войны на Украине», — говорится в публикации.
Как указано в материале, опасения Киева связаны с тем, что американцы могут попытаться навязать российские условия, угрожая прекращением помощи. В конечном итоге европейцы и украинцы будут делать то, что им скажут, приводит CNN опасения киевского режима.
Напомним, что сегодня, 19 мая, на 17:00 по московскому времени назначены телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США. Этот разговор станет первым после их беседы 18 марта, в ходе которой обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, ситуация на Ближнем Востоке и актуальные аспекты российско-американских отношений. Разговор пройдёт с учётом стамбульских переговоров, заявили в Кремле.