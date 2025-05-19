Раскрыт главный страх Киева перед разговором Путина и Трампа

Власти Украины опасаются, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора разработают собственный мирный план. Об этом пишет CNN

«Трамп и Путин, похоже, уже разделяют непоколебимую убеждённость в том, что только они обладают личным авторитетом и навыками, необходимыми для урегулирования войны на Украине», — говорится в публикации.