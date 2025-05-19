Западные СМИ активно комментируют предстоящий телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, подчёркивая значимость данной беседы. Статьи на эту тему опубликованы в ряде ведущих мировых изданий. По словам журналистов, разговор может сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта.

Например, газета The New York Times отмечает высокую важность предстоящего диалога, за которым внимательно следит мировая общественность. Телеканал CNN подчёркивает, что как российский лидер, так и его коллега выражают уверенность в своей способности разрешить конфликт без привлечения посредников.

Телеканал Sky News же отмечает оптимистичный настрой главы Белого дома, в то время как в Киеве, наоборот, выражают обеспокоенность в связи с возможным контактом Москвы и Вашингтона.