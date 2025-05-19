Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:10

Поворотный момент: Что западные СМИ пишут о предстоящем Путина и Трампа

NYT подчеркнула высокую значимость предстоящего разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Западные СМИ активно комментируют предстоящий телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, подчёркивая значимость данной беседы. Статьи на эту тему опубликованы в ряде ведущих мировых изданий. По словам журналистов, разговор может сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта.

Например, газета The New York Times отмечает высокую важность предстоящего диалога, за которым внимательно следит мировая общественность. Телеканал CNN подчёркивает, что как российский лидер, так и его коллега выражают уверенность в своей способности разрешить конфликт без привлечения посредников.

Телеканал Sky News же отмечает оптимистичный настрой главы Белого дома, в то время как в Киеве, наоборот, выражают обеспокоенность в связи с возможным контактом Москвы и Вашингтона.

«Не нужен мир»: В Госдуме раскрыли план Зеленского по срыву переговоров Путина и Трампа
«Не нужен мир»: В Госдуме раскрыли план Зеленского по срыву переговоров Путина и Трампа

Напомним, что сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени намечены телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Этот разговор станет первым после их беседы 18 марта, в ходе которой обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, ситуация на Ближнем Востоке и актуальные аспекты российско-американских отношений.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar