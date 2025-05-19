В Кремле подтвердили время переговоров Трампа и Путина

Предыдущий разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта, в ходе него рассматривались ситуации на Украине и в Ближнем Востоке, а также текущее состояние двусторонних отношений. В результате этой встречи президент России выразил поддержку инициативе о прекращении огня на Украине и отдал указание остановить атаки на энергетические объекты. Киев, в свою очередь, не ответил на эти действия взаимностью.