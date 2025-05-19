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19 мая, 09:21

В Кремле подтвердили время переговоров Трампа и Путина

Песков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом начнётся в 17:00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пройдут сегодня, 19 мая, в 17:00 мск. Они состоятся в формате телефонного разговора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В 17:00 [мск] состоится телефонный разговор с Трампом», — сказал Песков.

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Предыдущий разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта, в ходе него рассматривались ситуации на Украине и в Ближнем Востоке, а также текущее состояние двусторонних отношений. В результате этой встречи президент России выразил поддержку инициативе о прекращении огня на Украине и отдал указание остановить атаки на энергетические объекты. Киев, в свою очередь, не ответил на эти действия взаимностью.

Ранее о планируемом диалоге сообщил хозяин Белого дома в своей соцсети. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами. После беседы с Путиным Трамп намерен связаться с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Полина Никифорова
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