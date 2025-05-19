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Регион
19 мая, 08:59

В США рассказали, при каком условии Трамп введёт против России санкции сенатора-экстремиста

Bloomberg: Трамп примет закон Грэма* о санкциях, если РФ не пойдёт на уступки

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп, возможно, поддержит законопроект о введении санкций против России, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, в ходе предстоящего сегодня телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого Дома может дать понять российскому лидеру, что не сможет заблокировать принятие данной инициативы в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

«Американские чиновники в частном порядке сообщили европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность одобрения [подготовленного Грэмом*] законопроекта о санкциях, (...) если Россия не пойдёт на уступки [по Украине]», — говорится в материале.

Ранее Грэм* на случай провала мирных переговоров между Москвой и Киевом подготовил пакет санкций, которые охарактеризовал как «сокрушительные» для российской экономики. Среди предлагаемых ограничений – введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ и уран.

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Напомним, сегодня, 19 мая, должен состоятся телефонный разговор между главами России и Соединённых Штатов, они начнут беседу в 10:00 по Восточному времени США, что соответствует 17:00 по Москве. Основное внимание будет уделено урегулированию киевского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами.

Ранее сам глава Белого дома допустил принятие в США новых санкций Грэма* против России. Он отметил, что США «стремятся спасти множество жизней» и сэкономить большие суммы, которые тратятся в связи с конфликтом на Украине.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

Наталья Афонина
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