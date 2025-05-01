В Сенате поддержали проект русофоба Грэма* о новых «сокрушительных» санкциях против РФ
Сенатор Грэм*: 72 сенатора поддержали «сокрушительные» санкции против РФ
Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский сенатор Линдси Грэм* объявил о мощной поддержке своих коллег в Сенате США для продвижения жёсткого пакета антироссийских санкций. Как передаёт Bloomberg, он уверен в успехе инициативы, заручившись согласием 72 сенаторов.
По словам политика, законопроект, грозящий России «сокрушительными» мерами, уже нашёл отклик и в Палате представителей, что открывает путь к его рассмотрению. Грэм* пояснил, что новые санкции станут реальностью, если президент России Владимир Путин не начнёт переговоры о прекращении конфликта на Украине.
Проект предусматривает беспрецедентные экономические удары: тариф в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран, а также запрет американцам инвестировать в российский суверенный долг. Эти меры, по замыслу авторов, должны надавить на Москву с небывалой силой.
Видимо, Грэм* абсолютно не следит за политической повесткой из-за своего нездорового желания насолить России, ведь переговоры по теме украинского конфликта проходили и не раз. Речь идёт о встречах нашего президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, которые состоялись уже дважды. К слову, глава государства неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной, даже без предварительных условий. Между тем, дорогой сердцу Грэма* Зеленский продолжает выдвигать всяческие условия для переговоров, тем самым затягивая конфликт.
Напомним, что в марте Грэм* объявил о подготовке законодательной инициативы, направленной на усиление экономического давления на Москву. Политик намерен предложить санкции против банковского и энергетического секторов, рассчитывая таким образом склонить Россию к остановке огня на Украине.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.