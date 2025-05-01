Каллас: ЕС разрабатывает «план Б» для поддержания антироссийских санкций
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi
Евросоюз разрабатывает «план Б» в случае возможного выхода США из переговорного процесса по Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.
«ЕС готовит «план Б», чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — говорится в материале.
По словам Каллас, европейская сторона должна продолжать работу в текущих условиях, не заостряя внимание на запасных вариантах, чтобы не вызвать резких изменений в динамике ситуации. Ведь в случае прекращения американской военной поддержки Украине европейским странам будет труднее компенсировать образовавшийся дефицит.
Ранее в СМИ предположили, что Европа столкнулась с серьёзными трудностями в подготовке коллективных сил «сдерживания» на Украине. Западные министры обороны сомневаются в реализации подготовки 64 тысяч миротворцев для отправки в Незалежную в случае достижения мирного соглашения.