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30 апреля, 22:55

Каллас: ЕС разрабатывает «план Б» для поддержания антироссийских санкций

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Евросоюз разрабатывает «план Б» в случае возможного выхода США из переговорного процесса по Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.

«ЕС готовит «план Б», чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — говорится в материале.

По словам Каллас, европейская сторона должна продолжать работу в текущих условиях, не заостряя внимание на запасных вариантах, чтобы не вызвать резких изменений в динамике ситуации. Ведь в случае прекращения американской военной поддержки Украине европейским странам будет труднее компенсировать образовавшийся дефицит.

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Ранее в СМИ предположили, что Европа столкнулась с серьёзными трудностями в подготовке коллективных сил «сдерживания» на Украине. Западные министры обороны сомневаются в реализации подготовки 64 тысяч миротворцев для отправки в Незалежную в случае достижения мирного соглашения.

Тимур Хингеев
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