В Эстонии заявили о готовности направить военных на Украину

Эстония готова поддержать «коалицию желающих» под руководством Великобритании и Франции, предложивших гарантии безопасности Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Кристен Михал через пресс-службу. По его словам, страна может выделить роту сухопутных войск, военных инструкторов и штабных офицеров, хотя подготовка коалиции ещё не завершена.