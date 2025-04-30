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Опубликовано 30 апреля 2025, 10:09

В Эстонии заявили о готовности направить военных на Украину

Премьер Михал: Эстония готова отправить роту в «коалиции желающих» на Украину

В Эстонии заявили о готовности направить военных на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В Эстонии заявили о готовности направить военных на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Эстония готова поддержать «коалицию желающих» под руководством Великобритании и Франции, предложивших гарантии безопасности Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Кристен Михал через пресс-службу. По его словам, страна может выделить роту сухопутных войск, военных инструкторов и штабных офицеров, хотя подготовка коалиции ещё не завершена.

Михал подчеркнул, что отправка подразделения потребует одобрения парламента. Он также отметил, что лучший способ защитить Украину — это членство в НАТО, но пока оно не реализовано, Киеву нужны силы сдерживания, включая союзные войска на украинской территории.

Напомним, что в связи с диалогом России и США европейские страны попытались сформировать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину, но единства достичь не смогли. Глава евродипломатии Кая Каллас в апреле констатировала крах переговоров коалиции. В Кремле выступили против данной инициативы.

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Оксана Попова
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