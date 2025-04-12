Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по Украине
Каллас: «Коалиция желающих» пока не достигла консенсуса по Украине
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава европейской дипломатии Кая Каллас констатировала отсутствие прогресса на последнем заседании так называемой «коалиции желающих» по украинскому вопросу. На прямой вопрос журналистов о том, удалось ли выработать чёткую стратегию мирного урегулирования, она ответила отрицательно, пишет Telegraph.
Как пояснила Каллас, участники объединения продолжают демонстрировать расхождения в подходах к разрешению конфликта. Она подчеркнула, что дискуссии между странами-участницами всё ещё ведутся, но единой позиции пока не выработано.
Ранее в СМИ появилась информация о готовности части членов коалиции к более решительным действиям. По данным информированных источников, около шести стран-участниц, включая Великобританию, Францию и прибалтийские государства, рассматривают возможность отправки военного контингента на территорию Украины.