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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 21:28

Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по Украине

Каллас: «Коалиция желающих» пока не достигла консенсуса по Украине

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас констатировала отсутствие прогресса на последнем заседании так называемой «коалиции желающих» по украинскому вопросу. На прямой вопрос журналистов о том, удалось ли выработать чёткую стратегию мирного урегулирования, она ответила отрицательно, пишет Telegraph.

Как пояснила Каллас, участники объединения продолжают демонстрировать расхождения в подходах к разрешению конфликта. Она подчеркнула, что дискуссии между странами-участницами всё ещё ведутся, но единой позиции пока не выработано.

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Ранее в СМИ появилась информация о готовности части членов коалиции к более решительным действиям. По данным информированных источников, около шести стран-участниц, включая Великобританию, Францию и прибалтийские государства, рассматривают возможность отправки военного контингента на территорию Украины.

Артём Гапоненко
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