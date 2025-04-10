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Регион
10 апреля, 17:42

Во Франции назвали страны «коалиции желающих», готовые отправить Украине солдат

AFP: Только шесть стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Только около шести стран, входящих в «коалицию желающих», включая Британию, Францию и государства Прибалтики, выражают готовность отправить военнослужащих на Украину. Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет AFP.

«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — сказано в публикации агентства.

AFP отмечает, что одной из главных проблем для «коалиции желающих» стала позиция США. Европейцы опасаются предпринимать решительные шаги, не зная, что на что пойдёт Вашингтон ради урегулирования конфликта.

Путин пока не получал запросов на переговоры от имени «коалиции желающих» по Украине
Путин пока не получал запросов на переговоры от имени «коалиции желающих» по Украине

Ранее насчёт планов «коалиции желающих» высказалась глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она утверждает, что члены объединения рассматривают два основных сценария развития событий: эскалация конфликта с продолжением боевых действий и начало мирного урегулирования.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Юрий Лысенко
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