Во Франции назвали страны «коалиции желающих», готовые отправить Украине солдат

Только около шести стран, входящих в «коалицию желающих», включая Британию, Францию и государства Прибалтики, выражают готовность отправить военнослужащих на Украину. Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет AFP.

«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — сказано в публикации агентства.

AFP отмечает, что одной из главных проблем для «коалиции желающих» стала позиция США. Европейцы опасаются предпринимать решительные шаги, не зная, что на что пойдёт Вашингтон ради урегулирования конфликта.