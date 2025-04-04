Путин пока не получал запросов на переговоры от имени «коалиции желающих» по Украине

Кремль не получал никаких сигналов от европейских лидеров о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Финляндии Александера Стубба.

«Пока не было никаких сигналов», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.