Путин пока не получал запросов на переговоры от имени «коалиции желающих» по Украине
Песков заявил, что Кремль не получал от Европы сигналов о переговорах с Путиным
Кремль не получал никаких сигналов от европейских лидеров о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Финляндии Александера Стубба.
«Пока не было никаких сигналов», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что «коалиция желающих» по Украине пришла к важному выводу: для урегулирования кризиса нужно лично побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным. Взять на себя роль переговорщика он призывает коллег из Франции или Великобритании.
Life.ru