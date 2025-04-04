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4 апреля, 06:32

Путин пока не получал запросов на переговоры от имени «коалиции желающих» по Украине

Песков заявил, что Кремль не получал от Европы сигналов о переговорах с Путиным

Кремль не получал никаких сигналов от европейских лидеров о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Финляндии Александера Стубба.

«Пока не было никаких сигналов», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

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Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что «коалиция желающих» по Украине пришла к важному выводу: для урегулирования кризиса нужно лично побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным. Взять на себя роль переговорщика он призывает коллег из Франции или Великобритании.

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Life.ru

Андрей Бражников
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