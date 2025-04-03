В Финляндии призвали лидеров двух стран Европы поговорить с Путиным

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что «коалиция желающих» по Украине пришла к важному выводу: для урегулирования кризиса необходим прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным. Стубб заявил, что представителю Франции или Великобритании следует взять на себя роль переговорщика с главой российского государства.

«Говорить с Путиным должна Франция или Великобритания», — приводит его слова агентство Reuters.

Ранее Стубб уже говорил о необходимости контакта стран Европы с российским лидером. По его словам, главы государств уже начали обсуждение, когда им связаться с президентом РФ.