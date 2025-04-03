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3 апреля, 10:23

В Финляндии призвали лидеров двух стран Европы поговорить с Путиным

Стубб: Лидеры Франции или Великобритании должны поговорить с Путиным

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что «коалиция желающих» по Украине пришла к важному выводу: для урегулирования кризиса необходим прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным. Стубб заявил, что представителю Франции или Великобритании следует взять на себя роль переговорщика с главой российского государства.

«Говорить с Путиным должна Франция или Великобритания», — приводит его слова агентство Reuters.

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Ранее Стубб уже говорил о необходимости контакта стран Европы с российским лидером. По его словам, главы государств уже начали обсуждение, когда им связаться с президентом РФ.

Недавно во Франции прошёл саммит «коалиции желающих» по Украине, собравший лидеров из 28 стран, включая государства Евросоюза, руководителей Евросовета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО. Австрия, Австралия и Канада были представлены на уровне послов. Участники саммита выступили против отмены санкций в отношении России. Франция, Германия и Великобритания считают снятие ограничений преждевременным. Вместе с тем в Германии предрекли разочарование для Киева по итогам саммита в контексте европейской поддержки.

Ольга Сливченко
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