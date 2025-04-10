«Если будет мир»: Каллас сделала необычное заявление о миссии на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказал о планах «коалиции желающих» относительно Украины. По её словам, европейские лидеры рассматривают два ключевых сценария: первый — эскалация конфликта и продолжение боевых действий, а второй — начало мирных переговоров.

Каллас подчеркнула, что в случае запуска мирного процесса, страны коалиции будут стремиться активно участвовать в его реализации и оказать Украине поддержку в разработке надёжных гарантий безопасности.

«Мы ведём дискуссии. Некоторые государства готовы участвовать, некоторые — нет. И эти дискуссии всё ещё продолжаются. Если будет мир, то какие силы или какие гарантии нам действительно нужны?» — рассказала она.

Также Каллас отметила, что тип миссии пока не определён. Рассматриваются различные варианты: наблюдение, сдерживание, поддержание мира, укрепление или оборона. Мнения стран по данному вопросу расходятся.

«Есть разные варианты. И, конечно, разные страны по-разному относятся к этому вопросу», — отметила Каллас.