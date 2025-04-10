«Если будет мир»: Каллас сделала необычное заявление о миссии на Украине
Каллас: Страны «коалиции желающих» выбирают формат миссии на Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказал о планах «коалиции желающих» относительно Украины. По её словам, европейские лидеры рассматривают два ключевых сценария: первый — эскалация конфликта и продолжение боевых действий, а второй — начало мирных переговоров.
Каллас подчеркнула, что в случае запуска мирного процесса, страны коалиции будут стремиться активно участвовать в его реализации и оказать Украине поддержку в разработке надёжных гарантий безопасности.
«Мы ведём дискуссии. Некоторые государства готовы участвовать, некоторые — нет. И эти дискуссии всё ещё продолжаются. Если будет мир, то какие силы или какие гарантии нам действительно нужны?» — рассказала она.
Также Каллас отметила, что тип миссии пока не определён. Рассматриваются различные варианты: наблюдение, сдерживание, поддержание мира, укрепление или оборона. Мнения стран по данному вопросу расходятся.
«Есть разные варианты. И, конечно, разные страны по-разному относятся к этому вопросу», — отметила Каллас.
Ранее сообщалось, что встреча министров обороны стран-участниц европейского объединения в Польше оказалась под вопросом из-за поразительно низкой явки: из 27 приглашённых министров прибыли всего 10. Причины столь слабого представительства остаются загадкой. Даже Кая Каллас не смогла прояснить ситуацию и дать ответ на вопрос о столь низкой явке.