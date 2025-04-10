Спор о передаче $300 млрд российских активов Киеву расколол ЕС: откровенное признание Каллас

Ряд государств Европейского Союза категорически против использования замороженных на Западе российских активов в интересах Украины. Откровенное признание сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Когда речь идёт о замороженных российских активах, мы ведём обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их. К тому же некоторые страны категорически против этого», – сказала Каллас в интервью эстонскому телеканалу ERR.

Однако она отказалась перечислить противников использования активов РФ, но заметила, что их «нетрудно выяснить» просто изучив публикации СМИ.