Спор о передаче $300 млрд российских активов Киеву расколол ЕС: откровенное признание Каллас
Каллас признала, что ряд стран ЕС категорически против передачи Киеву активов РФ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Ряд государств Европейского Союза категорически против использования замороженных на Западе российских активов в интересах Украины. Откровенное признание сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Когда речь идёт о замороженных российских активах, мы ведём обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их. К тому же некоторые страны категорически против этого», – сказала Каллас в интервью эстонскому телеканалу ERR.
Однако она отказалась перечислить противников использования активов РФ, но заметила, что их «нетрудно выяснить» просто изучив публикации СМИ.
Ранее Нацсобрание Франции одобрило резолюцию о конфискации замороженных активов РФ. На данный момент в западных странах общая сумма замороженных российских активов составляет примерно €300 миллиардов. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Бельгийский премьер Барт де Вевер заявил, что потенциальная конфискация замороженных в Европе российских активов будет расцениваться как «акт войны».