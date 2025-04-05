В Эстонии призвали ЕС быть пожёстче с Орбаном из страха потерять российские активы

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не даст согласие на продление санкций против России в июне, то Евросоюзу придётся вернуть нашей стране €240 миллиардов замороженных активов. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он также призвал европейских лидеров занять более жёсткую позицию в отношении Орбана.

«Мы заморозили недвижимые активы [России] в Европе на сумму €240 млрд и более. Большая часть денег российского центрального банка находится в Бельгии. <...> Если они заблокируют это в июне, то не только истечёт срок действия санкций, но и нам придётся передать [президенту РФ Владимиру] Путину €240 млрд», — сказал он.

Цахкна подчеркнул, что взгляды Орбана ослабляют влияние Евросоюза на международной арене. Он считает, что венгерский премьер «является частью команды Путина, а не Европы». Эстонский министр также упомянул статью 7 Договора о Европейском союзе, которая позволяет странам-участницам лишать права голоса тех, кто угрожает безопасности своих партнёров.