Швейцария заблокировала российские активы на $8,4 млрд

Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, выросла до 7,4 млрд швейцарских франков (8,4 млрд долларов). Увеличение суммы вызвано результатами неких «проведённых расследований» (1,7 млрд франков), ростом стоимости активов (320 млн франков) и расширением санкций (130 млн франков). Об этом сообщил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).