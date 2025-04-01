Швейцария заблокировала российские активы на $8,4 млрд
Национальный банк Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА
Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, выросла до 7,4 млрд швейцарских франков (8,4 млрд долларов). Увеличение суммы вызвано результатами неких «проведённых расследований» (1,7 млрд франков), ростом стоимости активов (320 млн франков) и расширением санкций (130 млн франков). Об этом сообщил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).
А августе 2024 года сумма замороженных активов РФ составляла 7,1 млрд франков (8 млрд долларов).
В августе 2024 года сумма замороженных в конфедерации российских активов составляла 7,1 млрд франков ($8 млрд). Это недвижимость, авто, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты.
При этом ранее Швейцария заявила о готовности провести на своей территории встречу президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа на тему урегулирования украинского конфликта. Однако посол Сергей Гармонин заявил, что страна не может стать площадкой для мирных переговоров по Украине, учитывая жёсткую антироссийскую политику властей.