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9 марта, 11:00

Миротворцы и буферная зона: В Женеве предложили план прекращения огня на Украине

NYT: Эксперты из Швейцарии обнародовали план по прекращению огня на Украине

Прекращение огня на Украине возможно через установление буферной зоны, которая будет разделять украинские и российские войска. Патрулирование этой зоны будет осуществляться гражданскими лицами и полицейскими, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на отчёт экспертов Женевского центра политики безопасности.

Правительственный аналитический центр опубликовал отчёт 5 марта. Эксперты предлагают создать буферную зону шириной более 9,6 километра, которую будут контролировать около пяти тысяч гражданских лиц и полицейских. Обеспечение безопасности этих наблюдателей должно быть осуществлено иностранным военным контингентом, для чего может понадобиться 10 тысяч так называемых миротворцев.

Наблюдатели обязаны информировать о соблюдении режима прекращения огня и о том, были ли отведены тяжёлые вооружения на установленное расстояние от буферной зоны. В докладе также подчёркивается, что миссия должна действовать на основе мандата ООН или другого международного органа.

Эксперты Женевского центра политики безопасности считают, что предложенный план может помочь предотвратить рост напряжённости и недопонимания между сторонами, что могло бы привести к возобновлению боевых действий.

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Ранее в Европарламенте выступили против отправки контингента на Украину. Депутат от Словакии Любош Блага отметил, что идея введения европейских военных на территорию Незалежной является абсолютно абсурдной.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Наталья Демьянова
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