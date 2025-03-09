«Миру нужен мир»: Глава РФПИ высказался о желании ЕС затянуть конфликт на Украине

Упорные попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, ведь миру ни к чему бесконечная война. Об этом заявил генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В личном блоге в X он прокомментировал слова главы германской разведки, заявившего, что мир на Украине раньше 2029 может создать дополнительную угрозу для Европы. Дмитриев заявил, что попытки ослабить позиции РФ за счёт затянувшегося конфликта опасны.

«Миру нужен мир, а не бесконечная война», — написал он.