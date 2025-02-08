Швейцария не может стать площадкой для мирных переговоров по Украине, учитывая жёсткую антироссийскую политику властей, несмотря на пустые лозунги о якобы нейтральном статусе. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Швейцария с самого начала заняла чётко прокиевскую позицию, переняла все пакеты нелегитимных санкций ЕС, неправомерно заморозила российские государственные активы и деньги наших граждан, инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России. О каком нейтралитете здесь вообще может идти речь?» — пояснил он в ответ на вопрос о возможных переговорах по украинскому конфликту на швейцарской территории.