Россия не примет «добрые услуги» двуличной Швейцарии в переговорах с Украиной
Посол Гармонин заявил: Швейцария не станет посредником по Украине из-за статуса
Швейцария не может стать площадкой для мирных переговоров по Украине, учитывая жёсткую антироссийскую политику властей, несмотря на пустые лозунги о якобы нейтральном статусе. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
«Швейцария с самого начала заняла чётко прокиевскую позицию, переняла все пакеты нелегитимных санкций ЕС, неправомерно заморозила российские государственные активы и деньги наших граждан, инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России. О каком нейтралитете здесь вообще может идти речь?» — пояснил он в ответ на вопрос о возможных переговорах по украинскому конфликту на швейцарской территории.
Гармонин подчеркнул, что Швейцария не вправе предлагать свои «добрые услуги», следуя подобному внешнеполитическому курсу. Он резюмировал, что страна не может стать никаким беспристрастным посредником, дискредитировав свой нейтральный статус.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться «значительного прогресса». Республиканец неоднократно говорил об активной работе над мирным разрешением конфликта. По словам президента США, он ведёт очень «серьёзные» переговоры с российской стороной. Также Трамп заверил, что он планирует контакты и с Москвой, и с Киевом.
ТАСС / dpa/picture-alliance