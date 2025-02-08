В Китае рассказали, на какие жертвы Украине придётся пойти ради мира
Asia Times: Украине придётся отказаться от ДНР, ЛНР и Запорожья ради мира
Украине придётся уступить России все потерянные территории перед началом мирного процесса. Об этом сообщает Asia Times.
Ситуация на фронте сейчас такова, что любой значительный прорыв Российской армии может быстро обернуться скорым разгромом Украины, отметили авторы. По их мнению, Киеву придётся отказаться от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также вывести войска с территории Курской области. После этого начнётся перемирие, которое заложит основу для будущих переговоров.
«Такое перемирие может послужить основой для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — сказано в тексте.
В таком случае США нужно будет убедить Россию в том, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Услышав от американских коллег такую фразу, президент РФ Владимир Путин получит стимул сесть за стол переговоров, считают авторы. Однако заставить российского лидера принять участие в мирном процессе, угрожая санкциями, — совершенно пустая затея.
Ранее в США заявили, что освобождение российской армией города Дзержинска позволит ВС РФ ускорить темпы своего наступления в ДНР. Само взятие населённого пункта говорит о том, что оборона ВСУ трещит по швам, поскольку украинское командование стягивало туда восемь бригад на защиту.
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