Украине придётся уступить России все потерянные территории перед началом мирного процесса. Об этом сообщает Asia Times.

Ситуация на фронте сейчас такова, что любой значительный прорыв Российской армии может быстро обернуться скорым разгромом Украины, отметили авторы. По их мнению, Киеву придётся отказаться от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также вывести войска с территории Курской области. После этого начнётся перемирие, которое заложит основу для будущих переговоров.

«Такое перемирие может послужить основой для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — сказано в тексте.