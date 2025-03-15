Без мигрантов и Украины: Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Евросоюзу были выдвинуты 12 требований, сформулированных премьером Венгрии Виктором Орбаном. Их он перечислил в соцсети X.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — написал он.

В первом пункте он призвал создать «Европу наций», а в следующем потребовал уровнять всех государств-членов перед законом. Кроме того, Орбан выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций, а также национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств-членов. При этом «агенты Сороса» должны быть изгнаны, равно как и коррумпированные лоббисты в парламенте.

Также премьер Венгрии посчитал важным как можно скорее ликвидировать долг ЕС и не оставлять решение данной проблемы следующим поколениям. Кроме того, он выступает за ужесточение миграционной политики, предлагая остановить их ввоз и выдворять тех, кто прибыл нелегально. В своих дальнейших заявлениях Орбан призвал остановить поток «коррумпированных» долларов и евро в страны ЕС, что, по его мнению, негативно сказывается на экономике и стабильности. Он также подчеркнул важность правильного воспитания детей и защиты христианского наследия Европы, считая это необходимым для сохранения культурной идентичности континента.

«Мы требуем мира в Европе и союз без Украины», — заключил Орбан.