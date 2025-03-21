«Будут последствия»: Премьер Бельгии назвал актом войны конфискацию активов РФ

Бельгийский премьер Барт де Вевер заявил, что потенциальная конфискация замороженных в Европе российских активов будет расцениваться как «акт войны». Его слова передаёт издание Politico. Он отметил, что такое изъятие может привести к «системным рискам для глобальной финансовой системы».

«Мы не живём в мире фантазий. Мы в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то €200 млрд, будут последствия», — сказал де Вевер.

Как отмечает издание, некоторые страны, включая Францию, Великобританию и Испанию, с энтузиазмом поддерживают идею конфискации замороженных активов РФ. Союзники Киева намерены направить эти средства на усиление обороны Незалежной.