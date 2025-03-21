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21 марта, 13:36

«Будут последствия»: Премьер Бельгии назвал актом войны конфискацию активов РФ

Премьер Бельгии де Вевер: Изъятие активов РФ будет расцениваться как акт войны

Барт де Вевер. Обложка © TACC / Zuma

Барт де Вевер. Обложка © TACC / Zuma

Бельгийский премьер Барт де Вевер заявил, что потенциальная конфискация замороженных в Европе российских активов будет расцениваться как «акт войны». Его слова передаёт издание Politico. Он отметил, что такое изъятие может привести к «системным рискам для глобальной финансовой системы».

«Мы не живём в мире фантазий. Мы в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то €200 млрд, будут последствия», — сказал де Вевер.

Как отмечает издание, некоторые страны, включая Францию, Великобританию и Испанию, с энтузиазмом поддерживают идею конфискации замороженных активов РФ. Союзники Киева намерены направить эти средства на усиление обороны Незалежной.

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Ранее сообщалось, что Нацсобрание Франции одобрило резолюцию о конфискации замороженных активов РФ. На данный момент в западных странах общая сумма замороженных российских активов составляет примерно €300 миллиардов. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Наталья Демьянова
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