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20 марта, 09:14

ЕК выделила Украине очередной транш в €1 млрд из доходов замороженных активов РФ

ЕК перевела Украине дополнительный транш в €1 млрд макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву очередной транш в размере 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи в рамках текущей программы. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

«Сегодня ЕК выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счёт средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», — указано в документе.

По данным ЕК, общий уже выделенный Брюсселем кредит на текущем этапе составил четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз ранее обязался предоставить Незалежной около 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от активов РФ в рамках согласованного G7 («Большой семёрки») кредита на 45 миллиардов евро.

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Напомним, что в ноябре 2024 года Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России. Данный документ касается первой части согласованного пакета макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов от стран G7. Кроме того, Британия и Украина заключили новое соглашение о предоставлении Киеву займа в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Этот кредит, как утверждает главарь киевского режима Владимир Зеленский, будет погашен за счёт замороженных российских активов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Дарья Нарыкова
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