ЕК выделила Украине очередной транш в €1 млрд из доходов замороженных активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву очередной транш в размере 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи в рамках текущей программы. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

«Сегодня ЕК выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счёт средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», — указано в документе.

По данным ЕК, общий уже выделенный Брюсселем кредит на текущем этапе составил четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз ранее обязался предоставить Незалежной около 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от активов РФ в рамках согласованного G7 («Большой семёрки») кредита на 45 миллиардов евро.