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13 марта, 17:12
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Нацсобрание Франции одобрило резолюцию о конфискации замороженных активов РФ

Депутаты Национального собрания Франции приняли резолюцию, которая предполагает изъятие замороженных российских активов в пользу Украины. Парламентарии также приняли решение о повышении финансовой помощи Киеву. Больше 50 депутатов выступили против такого решения.

В окончательной редакции за резолюции проголосовали 288 членов нижней палаты парламента Франции. Против увеличения помощи Украине за счёт русских активов высказались 54 депутата, уточнила глава Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

На данный момент в западных странах общая сумма замороженных российских активов составляет примерно €300 миллиардов. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В конце октября 2024 года стоимость замороженных активов, хранящихся там, оценивалась в €176 миллиардов.

Ранее министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция решила выделить Украине 195 миллионов евро, используя замороженные российские активы. Эти средства позволят ВСУ получить 155-миллиметровые снаряды и планирующие бомбы AASM для истребителей Mirage 2000. Кроме того, власти Парижа пообещали ускорить поставки устаревших танков AMX-10RC и бронетранспортёров VAB.

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Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Наталья Демьянова
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