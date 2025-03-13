Нацсобрание Франции одобрило резолюцию о конфискации замороженных активов РФ

Депутаты Национального собрания Франции приняли резолюцию, которая предполагает изъятие замороженных российских активов в пользу Украины. Парламентарии также приняли решение о повышении финансовой помощи Киеву. Больше 50 депутатов выступили против такого решения.

В окончательной редакции за резолюции проголосовали 288 членов нижней палаты парламента Франции. Против увеличения помощи Украине за счёт русских активов высказались 54 депутата, уточнила глава Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

На данный момент в западных странах общая сумма замороженных российских активов составляет примерно €300 миллиардов. Большая часть этих средств находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В конце октября 2024 года стоимость замороженных активов, хранящихся там, оценивалась в €176 миллиардов.