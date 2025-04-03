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3 апреля, 08:56

Каллас поставил в тупик вопрос о прибытии всего 10 министров обороны на «‎военный саммит» ЕС

Каллас не смогла назвать число приехавших на встречу в Варшаву министров обороны

Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRIS RATCLIFFE

Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRIS RATCLIFFE

В Польшу на встречу глав министерств обороны (МО) приехало только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения, но почему так произошло — неизвестно. Этот вопрос уточнили у верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она же ответить не смогла.

Журналисты поинтересовались у неё, какой сигнал ЕС посылает миру, если на соответствующей встрече в Варшаве присутствует меньше половины европейских министров.

«Я не знаю точное число, вчера видела много европейских министров, и их, честно говоря, не считала. Но у ЕС есть разные форматы, я потом еду на встречу в штаб-квартиру НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это крайне важно», — замялась с ответом глава евродипломатии.

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Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет пропустит саммит по оказанию военной помощи Незалежной, который состоится в Брюсселе 11 апреля. Минобороны США впервые за время проведения таких встреч не отправит туда своего представителя. Захарова иронично прокомментировала слив Вашингтона с саммита по Украине фразой: «Экипаж прощается и желает хорошего полёта».

Наталья Афонина
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