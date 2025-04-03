Каллас поставил в тупик вопрос о прибытии всего 10 министров обороны на «‎военный саммит» ЕС

В Польшу на встречу глав министерств обороны (МО) приехало только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения, но почему так произошло — неизвестно. Этот вопрос уточнили у верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она же ответить не смогла.

Журналисты поинтересовались у неё, какой сигнал ЕС посылает миру, если на соответствующей встрече в Варшаве присутствует меньше половины европейских министров.

«Я не знаю точное число, вчера видела много европейских министров, и их, честно говоря, не считала. Но у ЕС есть разные форматы, я потом еду на встречу в штаб-квартиру НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это крайне важно», — замялась с ответом глава евродипломатии.