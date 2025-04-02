«Признанное всеми ничтожество»: Каллас обвинили в развязывании войны с Россией
Политик Филиппо назвал Каллас ничтожеством из-за её высказываний о России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Amr Nabil
Глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится начать войну с Россией. Такое заявление сделал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с Россией», — написал он в соцсети X.
Филиппо добавил, что политика Каллас, направленная против РФ, ведёт не только к возможному конфликту, но и обходится Евросоюзу (ЕС) в огромные деньги.
Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости нанести поражение России. Кроме того, дипломат обвинила РФ в затягивании мирного процесса по Украине. В Великобритании её слова сочли эскалацией конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.