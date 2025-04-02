Глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится начать войну с Россией. Такое заявление сделал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с Россией», — написал он в соцсети X.

Филиппо добавил, что политика Каллас, направленная против РФ, ведёт не только к возможному конфликту, но и обходится Евросоюзу (ЕС) в огромные деньги.