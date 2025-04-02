Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 07:36

«Признанное всеми ничтожество»: Каллас обвинили в развязывании войны с Россией

Политик Филиппо назвал Каллас ничтожеством из-за её высказываний о России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Amr Nabil

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Amr Nabil

Глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится начать войну с Россией. Такое заявление сделал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с Россией», — написал он в соцсети X.

Филиппо добавил, что политика Каллас, направленная против РФ, ведёт не только к возможному конфликту, но и обходится Евросоюзу (ЕС) в огромные деньги.

В США назвали психбольной главу евродипломатии из-за её выпада в адрес РФ
В США назвали психбольной главу евродипломатии из-за её выпада в адрес РФ

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости нанести поражение России. Кроме того, дипломат обвинила РФ в затягивании мирного процесса по Украине. В Великобритании её слова сочли эскалацией конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar