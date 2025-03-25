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25 марта, 13:50

Каллас призвали отправить в отставку после её слов о России

Британский политик Кертен призвал отправить Каллас в отставку после её слов о РФ

В Великобритании заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что РФ необходимо нанести поражение, сочли эскалацией. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал отправить Каллас в отставку.

«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведёт к третьей мировой войне», — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Коротко о европейской «дипломатии»: Каллас хочет дать ВСУ ещё 2 миллиона снарядов
Коротко о европейской «дипломатии»: Каллас хочет дать ВСУ ещё 2 миллиона снарядов

Ранее Италия, Франция и Испания отвергли план Каллас об оружии для Украины. Страны отказались поддержать предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС план о военной помощи на сумму €40 млрд. Первоначальная сумма может быть снижена до €5 млрд.

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ТАСС / АР

Алена Пенчугина
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