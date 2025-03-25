Каллас призвали отправить в отставку после её слов о России
Британский политик Кертен призвал отправить Каллас в отставку после её слов о РФ
В Великобритании заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что РФ необходимо нанести поражение, сочли эскалацией. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал отправить Каллас в отставку.
«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведёт к третьей мировой войне», — написал политик на своей странице в соцсети Х.
Ранее Италия, Франция и Испания отвергли план Каллас об оружии для Украины. Страны отказались поддержать предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС план о военной помощи на сумму €40 млрд. Первоначальная сумма может быть снижена до €5 млрд.
ТАСС / АР