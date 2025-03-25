В Великобритании заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что РФ необходимо нанести поражение, сочли эскалацией. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал отправить Каллас в отставку.

«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведёт к третьей мировой войне», — написал политик на своей странице в соцсети Х.